Valcamonica, test siero sul personale di scuola: positivo 1 su 8

(red.) Da poco più di una settimana, dallo scorso lunedì 24 agosto, anche in tutta la provincia di Brescia il personale scolastico tra insegnanti e collaboratori si sta sottoponendo ai test sierologici (e all’eventuale tampone in caso di positività) prima di poter tornare a scuola da oggi, martedì 1 settembre, per i corsi di recupero agli studenti e soprattutto dal 14 settembre con l’inizio delle lezioni. A distanza di una settimana, l’Ats della Montagna che compete sulla Valcamonica ha diramato i primi numeri.

Sono 801 i membri del personale sottoposti al test sierologico, che è risultato positivo in 132 dei casi. Questi sono già stati sottoposti anche al tampone e a 81 di loro è già stato comunicato il risultato con la presenza di tre positivi al Covid-19 che quindi dovranno restare in isolamento per due settimane. Nel frattempo, proprio sul personale scolastico, in tutta la provincia di Brescia e per far fronte all’emergenza sanitaria arriveranno 800 collaboratori e 648 docenti.