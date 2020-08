Coronavirus: in Lombardia 286 nuovi contagi, a Brescia 31

(red.) Crescono ancora, in Lombardia come nel resto del Paese, i contagi di corornavirus. Giovedì 27 agosto, i dati parlano di 286 nuovi positivi (di cui 39 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico). Fortunatamente non si registrano decessi, anche se aumentano i ricoveri non in terapia intensiva: 173 (+15). Diminuiscono, però, i malati in terapia intensiva, che passano da 17 a 14. A livello nazionale i contagi totali sono 1.411 e si registrano, inoltre, 5 decessi.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 136, di cui 73 a Milano città;

Bergamo: 20;

Brescia: 31;

Como: 11;

Cremona: 5;

Lecco: 7;

Lodi: 2;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 14;

Sondrio: 1;

Varese: 11.