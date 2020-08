Coronavirus, impennata di casi positivi: in Lombardia sono 269, a Brescia 73

(red.) Brutte notizie sul fronte coronavirus in Lombardia. Nella nostra regione, mercoledì 26 agosto, si registrano 269 nuovi contagi (di cui 20 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico) anche se, fortunatamente, non ci sono decessi da tre giorni consecutivi. I ricoveri in terapia intensiva sono 17, mentre i malati che si trovano in reparti non terapia intensiva sono 158 (=).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 102, di cui 66 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 73;

Como: 9;

Cremona: 11;

Lecco: 5;

Lodi: 5;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 15;

Pavia: 9;

Sondrio: 1;

Varese: 5.