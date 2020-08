Un tuffo nel lago? Occhio alla dermatite del bagnante

(red.) Colpisce silenziosa e alligna nelle acque dei nostri laghi. Però non è dovuta all’inquinamento come qualcuno crede, ma piuttosto è causata dagli assembramenti di volatili selvatici, cigni e anatre, che si affollano nei punti in cui i turisti danno loro da mangiare, attorno ai porti, sui lungolaghi e nelle spiagge pubbliche.

La “dermatite del bagnante” ha un effetto simile all’orticaria con bolle e pizzicore: il corpo di chi si tuffa nelle acque ricche di un parassita degli uccelli palmati, la furcocercaria, si riempie di bolle rosse. Non succede a tutti, ma soprattutto alle persone con la pelle più sensibile.

Le larve di questi microscopici parassiti vengono liberate in acque dolci o salate (laghi, stagni, mare) da lumache infette. Invece di parassitare gli animali che fungono generalmente da ospiti, come gli uccelli acquatici, le cercarie possono anche penetrare nella pelle di bagnanti, provocando reazioni allergiche con prurito, piccole pustole rosse e piccole vesciche.

Per evitare gli assembramenti di volatili, quasi tutti i comuni rivieraschi del lago di Garda e del lago d’Iseo hanno emesso ordinanze che vietano di dare il cibo agli animali, pratica da contrastare anche perché il pane o le patatine non rientrano nella dieta naturale dei selvatici, per quanto questi possano essere abituati alla presenza dell’uomo.

Ma come trattenere un bambino che vuole buttare un pezzo di pane all’anatroccolo?

Intanto i casi di “dermatite del bagnante” sono stati segnalati in tutto il lago di Garda, l’ultimo pochi giorni fa per un gruppo di turisti che si snon tuffati a Portese.