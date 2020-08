Coronavirus: in Lombardia 118 contagi, nel Bresciano 25

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella nostra regione, martedì 25 agosto, i nuovi contagi registrati sono 119 (di cui 23 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico). Non si segnala alcun decesso. I ricoveri in terapia intensiva restano 15, proprio come ieri, mentre nei reparti non terapia intensiva i malati sono 158 (+5). A livello nazionale i contagi sono 878, e ci sono, purtroppo, 4 vittime.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 37, di cui 19 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 25;

Como: 15;

Cremona: 0;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 6;

Sondrio: 1;