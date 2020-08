Coronavirus: in Lombardia un decesso e 110 nuovi casi, a Brescia 6

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. I dati di oggi, lunedì 24 agosto, segnalano 110 nuovi contagi (di cui 8 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico) e un decesso (16.857 totale morti da inizio pandemia). I malati in terapia intensiva sono 15 (+1), mentre le persone che si trovano in reparti non terapia intensiva sono 153 (+5). A livello nazionale i nuovi casi di covid sono 953 e i decessi 4, le Regioni peggiori sono Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Campania (guarda i dati completi dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53, di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 16;

Brescia: 6;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 2;

Sondrio: 0;

Varese: 4.