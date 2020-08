Coronavirus: in Lombardia 4 morti e 239 contagi, a Brescia 46

(red.) Ancora cattive notizie sul fronte coronavirus. In Lombardia, nella giornata di domenica 23 agosto, i contagi sono ancora in crescita, 239 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico), mentre i decessi sono 4 (totale da inizio pandemia 16.856). In terapia intensiva i ricoveri restano 14, mentre nei reparti non terapia intensiva risultano 148. A livello nazionale risultano 1.210 nuovi positivi e 7 morti (ecco i dati regione per regione dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 89, di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 32;

Brescia: 46;

Como: 14;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 7;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 16;

Pavia: 5;

Sondrio: 0;

Varese: 13.