Coronavirus: In Lombardia 185 contagi, a Brescia 23

(red.) Sempre alti i contagi in Lommbardia. Continua a preoccupare il coronavirus nella nostra regione. I dati di oggi, sabato 22 agosto, parlano di 185 contagi su 12.957 tamponi effettuati. Fortunatamente non si segnalano decessi. I malati in terapia intensiva sono 14 (-3), mentre le persone ricoverate in reparti non terapia intensiva sono 148 (-1). A livello nazionale si segnalano 1.071 nuovi casi di covid con 3 deceduti. (i dati regione per regione dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 71, di cui 48 a Milano città;

Bergamo: 0;

Brescia: 23;

Como: 4;

Cremona: 1;

Lecco: 4;

Lodi: 7;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 12;

Pavia: 38;

Sondrio: 2;

Varese: 6.