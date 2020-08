Coronavirus, boom di contagi come tre mesi fa

(red.) Preoccupa l’ultimo bollettino Covid che venerdì 21 agosto 2020 evidenziava 947 nuovi casi di coronavirus in Italia, in aumento rispetto al giorno precedente quando ne sono stati registrati 845, per un totale di 257.065 da inizio emergenza.

I morti sono stati 9 (+3 rispetto a 24 ore fa), portando il totale delle vittime (ufficiali) del coronavirus a 35.427 da inizio emergenza. come al solito i maggiori incrementi di contagi si sono verificati in Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116). Soltanto due regioni hanno fatto registrare zero contagi: Valle d’Aosta e Basilicata.

In calo i tamponi: 71.996, oltre 5mila in meno di giovedì. Questi dati sui nuovi malati riportano indietro l’Italia al 14 maggio scorso, quando erano stati 992 i nuovi positivi in un giorno.

E nel giorno in cui l’Italia è tornata a sfiorare i mille casi giornalieri, il provocatorio governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha detto che potrebbe blindare la propria regione: «A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità tra Regioni», ha dichiarato venerdì: «Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia».

Ma il governo predica cautela: sia il ministro Roberto Speranza (Salute), sia il suo collega Francesco Boccia (Affari regionali) escludono che possa essere decisa la chiusura dei confini tra le Regioni.

Pare che l’edecutivo guidato da Giuseppe Conte abbia in progetto di intervenire chirurgicamente, con zone rosse circoscritte, nelle aree in cui dovessero svilupparsi focolai complicati e fuori controllo. Quindi nessun piano di un ritorno al lockdown che potrebbe essere fatale per l’economia del nostro Paese.