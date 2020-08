Prelievi al Civile di Brescia: armatevi di (molta) pazienza

(red.) Si lamentano e protestano, a volte troppo vivacemente, i cittadini costretti a lunghe code; si giustificano gli addetti, spesso allo sbaraglio nel fronteggiare l’ira della gente esasperata da ore di attesa in piedi all’esterno sotto il sole o la pioggia. Fatto sta che la situazione del centro prelievi dell’ospedale Civile di Brescia, quello in via Ducco di fronte all’ingresso principale chiamato anche Palazzina Stauffer, negli ultimi giorni è degenerata.

Ricordiamo che il punto prelievi dell’Asst Spedali Civili è aperto dalle 7,15 alle 11 dal lunedì al sabato. Al servizio si accede senza bisogno di prenotazione e si prende un numero all’ingresso per garantire la precedenza.

All’esterno tutti possono notare nello spazio del marciapiede le lunghe code di persone in attesa di un prelievo, costrette al distanziamento dalle norme anti Covid-19 che permettono di entrare solo a una decina di persone per volta, anche se sono circa 500 i bresciani che ogni giorno si presentano,a causa della chiusura per ferie di alcuni centri prelievi privati.

Il centro apre alle 7,30, ma ci sono persone in attesa fin dalle 6 per riuscire a essere tra i primi. Dicevamo che da agosto al servizio prelievi dell’area Stauffer si presentano 500 persone in media, ma non sono poche anche di solito (circa 400 al giorno).

Per evitare assembramenti l’accesso alla sala d’attesa al primo piano è ridotto a dieci persone: tutti gli altri stanno in coda nel piazzale negli spazi segnati per garantire il distanziamento.

Pensate alla situazione di anziani, invalidi, gente con problemi di deambulazione oppure con qualche linea di febbre: succede spesso che se la prendano con gli operatori sanitari che stanno in prima linea occupandosi del mantenimento delle distanze.