Cresce il coronavirus: in Lombardia 6 morti e 174 contagi, a Brescia 28

(red.) Sempre più alti i contagi da coronavirus in Regione Lombardia. Nella giornata di oggi, venerdì 21 agosto, i casi accertati sono 174 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico). Purtroppo crescono anche i morti, 6, che portano il totale di decessi a 16.852. I malati che si trovano nei reparti di terapia intensiva sono 17 (+1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 149 (-6). A livello nazionale i nuovi contagi hanno raggiunto i 947 casi e 9 decessi, quasi tutti in Lombardia. Il dato nazionale parla, inoltre, di 257.065 casi totali.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 54, di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 28;

Como: 8;

Cremona: 9;

Lecco: 5;

Lodi: 4;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 18;

Pavia: 4;

Sondrio: 1;

Varese: 7.