Calciatore del Brescia torna positivo dalla Sardegna

(red) Dopo quello alla Germani Basket, lo sport bresciano deve registrare un nuovo caso di positività al coronavirus. Questa volta è capitato al Brescia Calcio, che da quest’anno è retrocesso nel campionato di serie B, e riguarda un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna, dove tra l’altro nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle Rondinelle.

Quindi anche i suoi compagni dovranno sottoporsi al tampone nelle prossime ore. Per il momento il Brescia, prima di prendere qualsiasi decisione su allenamenti e altro, attende ulteriori riscontri e accertamenti.

Il giocatore, che manifestava sintomi, è rientrato a Brescia martedì ed è stato sottoposto al tampone che ha dato un primo esito positivo. Nuovi controlli serviranno per verificare se non si sia trattato di un falso positivo.