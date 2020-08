Coronavirus, tamponi in ritardo e pericolo giovani

(red.) Martedì l’Ats di Brescia ha informato i cittadini che per un guasto tecnico del gestore telefonico non era stato possibile ricontattare molti dei bresciani rientrati da Grecia, Spagna, Malta e Croazia per fissare gli appuntamenti per effettuare il tampone anti Covid-19.

Quindi, nonostante le rassicurazioni, l’esame non sarebbe stato eseguito entro le 48 ore dal rientro in Italia, come indicato dall’ordinanza ministeriale, ma ne sarebbero servite almeno 72. Per essere a posto con la legge i cittadini devono solo segnalarsi all’Ats. In attesa del tampone non devono nemmeno mettersi in isolamento. Vedremo come, in queste condizioni, si potrà pensare di tenere sotto controllo la fase due della pandemia.

Intanto le autorità sanitarie bresciane si fanno forti del fatto che la nostra provincia ha avuto 21 giorni senza decessi ufficiali da Covid-19. L’ultima vittima risale al 28 luglio e ha portato a 2.732 il numero totale dei decessi (sempre dato ufficiale, quindi probabilmente sottostimato) del coronavirus nella nostra provincia.

Intanto proprio martedì l’Organizzazione mondiale della sanità avvertiva che questa fase del contagio è caratterizzata dall’abbassamento dell’età media delle nuove persone infettate dal virus, che anche in Italia è scesa moltissimo. Un terzo almeno dei contagiati non sa di esserlo e non presenta sintomi, quindi questi sono più pericolosi per gli anziani e per i malati da altre patologie con i quali entrano in contatto.

Infatti l’età media nell’ultimo mese, stando a un report dell’Istituto Superiore di Sanità sull’Italia, è precipitata a 35 anni, quando nei mesi più drammatici dell’epidemia superava abbondantemente i 60 anni.

Non a caso l’aumento dei contagi nelle ultime settimane è strettamente collegato ai rientri dalle vacanze, non solo dai paesi considerati più a rischio (Grecia e Croazia in testa) ma anche dalle località balneari italiane, come nel caso del focolaio di Porto Rotondo, in Sardegna, che ha coinvolto diversi giovani di cui 12 romani risultati finora positivi.