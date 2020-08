Troppa gente al bancone, chiuso un bar di Pontevico

(red.) Troppe persone in quel locale, alcune delle quali stavano in piedi al bancone senza rispettare le distanze di sicurezza. E, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri della compagnia di Verolanuova, non sarebbe stata la prima volta.

Per il mancato rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19, e dopo l’ultimo accertamento effettuato il 14 agosto, è stata disposta la chiusura del Soho di Pontevico, conosciutissimo bar e ristorante di piazza Mazzini.

Il 9 agosto il presunto affollamento del Soho era stato la ragione delle violente proteste di un uomo che abita nella piazza e non gradiva la musica diffusa dal locale. Si trattava di un 38enne che si era messo a lanciare piatti e stoviglie contro le auto dei clienti in sosta davanti al bar, distruggendo anche alcuni tavolini e buttando in giro le sedie. Per questo era stato preso in consegna dai carabinieri. I quali poi hanno provveduto a verificare le sue accuse.