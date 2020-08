Tamponi, più di 2mila bresciani in coda via web

(red.) Sono più di 2 mila i bresciani in attesa di effettuare il tampone obbligatorio per il controllo del Covid-19 dopo aver segnalato alle autorità sanitarie dell’Ats di essere rientrati da Spagna, Croazia, Grecia e Malta.

Per loro non è prevista una quarantena e nemmeno il cosiddetto “isolamento fiduciario”, ma è in vigore l’iscrizione alla lista d’attesa per il tampone, che ha visto fino a lunedì 2.156 bresciani in coda, ma chissà quanti diventeranno dopo i prevedibili rientri di massa delle prossime ore. Per il momento l’Ats bresciana garantisce di fissare il test entro le 48 ore, che non sono troppe, ma nemmeno poche.

L’obbligo di segnalare all’Ats il proprio rientro resta in vigore fino al 7 settembre prossimo. In attesa del tampone non è previsto che il cittadino debba stare in isolamento, ma solo osservare le normali precauzioni: mascherina e distanziamento. Stessa cosa per chi il tampone l’ha fatto ma non ha ancora ricevuto il risultato: non è costretto a rimanere a casa.

Ripetiamo: l’obbligo di sottoporsi al tampone riguarda chi negli ultimi 14 giorni è stato in Spagna, Croazia, Grecia eMalta.

Purtroppo però l’appuntamento non si può fissare al telefono, ma solo attraverso il sito-web dell’Ats (www.ats-brescia.it) e cliccando la voce: «Covid-19:importante per chi rientra dall’estero».

C’è un link per compilare il questionario, che spiega all’utente come comportarsi. Spetterà poi all’Ats il compito di contattare il cittadino entro 48 ore per l’appuntamento per il tampone.

Per le informazioni ci sono tre numeri verdi:1500, 800.894.545 e 11.61.17. Buona fortuna.