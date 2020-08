Coronavirus: 61 casi in Lombardia, 9 a Brescia

(red.) I nuovi casi di Covid-19 in Lombardia sono stati 61 stando ai dati diffusi domenica 16 agosto 2020 dalla Regione. In provincia di Brescia se ne sono registrati 9, tutti positivi al tampone per il coronavirus.

Sabato i positivi in Lombardia erano 94 e nel Bresciano 19 con, però, 7.098 tamponi effettuati, molti di più dei 4.882 di domenica. I nuovi decessi in regione sono stati 3 con un totale complessivo di 16.840 vittime ufficiali della pandemia.

Nelle altre province lombarde, 25 casi si sono verificati a Milano (di cui 15 in città), 5 a Bergamo, 2 a Lecco, 1 a Como, 3 a Mantova, 5 a Monza Brianza, 1 a Sondrio e 2 a Varese. Nessun caso nelle province di Cremona, Lodi e Pavia..