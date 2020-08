Rientro dalla Croazia, otto bresciani positivi. Prime cancellazioni

(red.) La situazione sul fronte del rientro in Italia delle comitive, soprattutto di ragazzi, dalle vacanze in Croazia inizia a indurre qualche timore in più. E’ di ieri, mercoledì 12 agosto, la notizia della positività al coronavirus di un altro bresciano rientrato dall’Isola di Pag, portando così a otto il numero dei giovani della nostra provincia che hanno contratto il Covid-19, seppur siano asintomatici, ma ovviamente ora tutti in quarantena. Come è noto, le comitive che hanno raggiunto nelle settimane precedenti l’isola di Pag in Croazia si sono mosse a bordo di pullman organizzati da due tour operator bresciani che però si smarcano da ogni responsabilità dicendo di aver adottato tutti i protocolli necessari.

Semmai il contagio sarebbe subentrato nel momento in cui i ragazzi non hanno rispettato le disposizioni sanitarie e le misure di sicurezza mentre erano in vacanza. E così, insieme agli otto casi positivi e in costante aggiornamento, ci sono però anche due negativi e altri due in attesa dell’esito del tampone. Ma come detto, la situazione sul fronte croato inizia a preoccupare soprattutto le famiglie dei giovani che hanno in programma di muoversi proprio verso il Paese confinante. E su questo fronte un’agenzia di viaggi bresciana ha deciso di annullare una partenza in programma il 21 agosto e di dirottarla verso altre località italiane o con un buono da dare a chi preferisce altre mete.

In ogni caso in questo fine settimana di Ferragosto è già però confermata e programmata un’altra partenza di un’altra agenzia di viaggi bresciana verso la Croazia, anche se con qualche posto in meno dopo alcune cancellazioni. Nel frattempo, restando nel bresciano, ieri è emerso un altro caso positivo al contagio a Torbole Casaglia dove si era registrato un focolaio a causa dei contatti con una persona tornata da un viaggio a Londra. Ma non si sa se il nuovo caso positivo sia legato allo stesso contesto familiare.