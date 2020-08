Coronavirus, in Lombardia aumentano i contagi (102) e i ricoveri (165)

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. C’è un dato positivo, nessun decesso per il quinto giorno consecutivo, ma anche un dato negativo, ovvero l’aumento dei contagi, 102, che deve suonare come un campanello d’allarme da non trascurare. Nella nostra regione, mercoledì 12 agosto, ci sono 10 persone ricoverate in terapia intensiva, e 165 (+5) cittadini che si trovano in un reparto non terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 29, di cui 13 a Milano città;

Bergamo: 6;

Brescia: 11;

Como: 8;

Cremona: 2;

Lecco: 5;

Lodi: 5;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 2;

Sondrio: 1;

Varese: 6.