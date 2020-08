Rientro dalla Croazia, anche una bresciana positiva al Coronavirus

(red.) C’erano anche tre giovani bresciani di rientro tra quelli che, a bordo di tre pullman organizzati da un’agenzia di viaggio bresciana, sono tornati dall’isola di Pag, in Croazia, dopo aver festeggiato il diploma di maturità raggiunto. E questa comitiva di giovani ha fatto notizia, visto che tra loro sono emersi diversi casi positivi al contagio da Covid-19. Tra i soggetti risultati positivi dopo essere stata sottoposta al tampone e di cui dà notizia Bresciaoggi c’è anche una ragazza bresciana che è stata posta in quarantena, mentre la seconda persona è risultata negativa e l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia sta aspettando i risultati anche del terzo soggetto.

In ogni caso sono tutti asintomatici e quindi non preoccupano nelle loro condizioni di salute. Ma di certo il timore è in vista di settembre, quando molti termineranno le vacanze in vista di tornare a scuola o a contatto con i loro familiari. Anche perché si sta verificando la condizione dell’età media nettamente abbassata dei nuovi casi positivi rispetto al pieno della pandemia gli scorsi mesi di marzo e aprile. E l’Ats ha anche segnalano alcuni nuovi casi di rientro da Egitto, Bulgaria, Romania e Marocco.

In vista proprio di settembre, come già affermato da alcuni esperti e medici, anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia Ottavio Di Stefano, interpellato dal quotidiano bresciano, chiede che venga fatta un’ampia campagna di vaccinazione antinfluenzale per coprire più persone possibili e soprattutto riuscire a identificare subito gli eventuali sintomi da coronavirus rispetto a quelli di un’influenza.