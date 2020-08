Coronavirus ancora in circolazione, Brescia segna 12 nuovi casi

(red.) Nella giornata di domenica 9 agosto 2020 nella regione Lombardia sono stati eseguiti 6.494 tamponi con la scoperta di 71 nuovi casi di Covid-19 (erano stati 76 sabato). Di questi, 12 sono debolmente positivi e 3 a seguito di test. Sono rimasti 9 i pazienti in terapia intensiva, mentre i ricoverati negli altri reparti passano da 162 a 155 (-7).

In tutto il numero dei decessi nella nostra regione ha toccato quota 16.833, uno più di sabato. Il numero maggiore di casi si è registrato in provincia di Milano: 20 (di cui 12 in città), poi Mantova con 13 e Brescia con 12 (sabato erano stati 5), mentre a Bergamo sono stati trovati 5 positivi.

A livello nazionale sono stati 463 i nuovi contagi da coronavirus con due decessi, un dato che non si aveva dal febbraio scorso. La situazione è ancora difficile da valutare perché il bollettino di sabato parlava di 347 nuovi positivi e 13 vittime, mentre venerdì i contagiati erano stati 552 e le vittime 3. Complessivamente, i morti ufficialmente attribuiti all’epidemia in Italia hanno toccato quota 35.205.