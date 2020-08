Coronavirus: 76 positivi e tre vittime in Lombardia

(red.) Sono stati 76 i casi di coronavirus in Lombardia nella giornata di sabato 8 agosto 2020 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico). Tre sono state le persone decedute, che portano a 16.832 il numero totale delle vittime nella nostra regione dall’inizio della pandemia.

Sono stati effettuati 6.382 tamponi (totale 1.358.872). Il numero dei guariti/dimessi tocca quota 74.403 (+171), di cui 72.980 dimessi e 1.423 guariti. Le persone in terapia intensiva restano 9 mentre cala il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 162 (-8 ).

Sono stati 5 in tutto i nuovi positivi al Covid-19 nel Bresciano rilevati questo sabato.

Le province che hanno fatto registrare più nuovi casi sono state Milano con 24 positivi (di cui 9 a Milano città), e Mantova con 20. Sono 9 i casi rilevati nel Mantovano riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto.

In provincia di Bergamo si sono registrati 7 nuovi positivi, a Como 1, a Cremona 2, a Lodi 3, a Sondrio 1, a Varese 7. Due casi in provincia di Monza e Brianza. Nessun contagio a Lecco e Pavia.

A livello nazionale sono stati 347 i nuovi positivi di sabato 8 agosto con 13 morti per coronavirus tra Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1). Con i 53.298 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il totale complessivo sale a 7.212.207. Il giorno precedente i contagiati erano stati 552 e le vittime 3. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 250.103. Le vittime sono state 35.203.