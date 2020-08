Coronavirus, studio Istat-Iss: altre patologie nei deceduti hanno inciso poco

(red.) E’ una domanda che spesso, in occasione della presentazione pubblica dell’ultimo bollettino quotidiano da parte della Protezione Civile sull’emergenza sanitaria da coronavirus, veniva posta agli esperti. Tra i deceduti, quanto avrebbero influito le altre patologie già presenti? A questa domanda hanno risposto l’Istat e l’Istituto Superiore di Sanità attraverso uno studio che coinvolge quasi 5 mila profili delle vittime, di cui più di 500 bresciani e in un’analisi riportata dal Giornale di Brescia. Ed è emerso che nel quasi 90% delle vittime colpite dal Covid-19 è stato proprio il virus a ucciderle.

Lo studio “Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità” tiene anche conto del fatto che, nei pazienti affetti da altre patologie pregresse, queste avrebbero influito solo per l’11%. Tanto da indurre gli esperti ad arrivare a una conclusione drammatica: è probabile che la maggior parte dei malati con altre patologie non avrebbero perso la vita se non avessero contratto il virus. E si è anche notato come nel 92% dei casi il virus ha ucciso soprattutto pazienti 60enni.

Lo stesso studio ha anche portato a dire che il decesso è stato provocato da complicazioni derivanti soprattutto da polmoniti e insufficienza respiratoria. E non solo, perché la relazione sottolinea come quasi in un caso su tre dei pazienti colpiti dal Covid-19 e che hanno perso la vita non ci sono state altre cause che hanno peggiorato il sistema sanitario.