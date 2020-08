Coronavirus, quattro suore positive in comunità religiosa di Botticino

(red.) Il paese di Botticino, nell’hinterland bresciano, era stato uno di quelli particolarmente colpiti nei mesi più drammatici della pandemia sanitaria da coronavirus tra marzo e aprile. Tanto che proprio a marzo era venuto alla luce il dramma, con undici suore della Santa Casa di Nazareth di via Tadini che hanno perso la vita in poco più di due settimane a causa dell’emergenza. Ma nelle ore precedenti a lunedì 3 agosto la struttura delle religiose è tornata a far preoccupare la comunità.

Infatti, i test hanno accertato che quattro suore operaie sono risultate positive al Covid-19. Un piccolo focolaio, quindi, all’interno di una struttura che è rimasta chiusa – e lo è tuttora – alle visite degli esterni. Di fronte alla notizia si è attivata una gara di solidarietà a livello comunale e dei paesi confinanti, con la donazione di dispositivi di protezione individuale alla comunità religiosa.