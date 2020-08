Coronavirus, in Lombardia 25 contagi e 3 decessi

(red.) Proseguono gli accertamenti regionali sul coronavirus. Nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, in Lomabardia, i contagi sono stati 25 (di cui 4 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici), mentre i decessi 3 (totale complessivo 16.818). I malati ricoverati in terapia intensiva sono 9, mentre le persone in ospedale in reparti non intensivi sono 162 (+9).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 12, di cui 4 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 5;

Como: 0;

Cremona: 0;

Lecco: 0;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 0;

Sondrio: 0;

Varese: 0.