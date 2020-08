Coronavirus, avanti con la mascherina a Ferragosto e anche dopo

(red.) Tra due settimane sarà Ferragosto, sabato 15, con una certezza: in tutti i luoghi aperti al pubblico si dovrà continuare a indossare la mascherina nel caso in cui non si riuscisse a rispettare il distanziamento sociale. Ma non solo fino a Ferragosto, bensì anche oltre. Al termine di questa settimana, tra venerdì 7 e lunedì 10 agosto, dovrebbe essere firmato il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) Giuseppe Conte per proseguire con una serie di misure con cui evitare l’ulteriore diffusione del contagio da coronavirus che continua a circolare.

E l’idea è che tutte le limitazioni, dai mezzi pubblici fino alle discoteche, dovrebbero essere confermate nel nuovo testo, anche se ancora non si hanno certezza sui tempi di durata del nuovo dcpm e considerando che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre. In attesa del nuovo testo che dovrà anche definire le misure da rispettare nei cinema, teatri e sul fronte dei viaggi all’estero, la certezza è che si trascorrerà il Ferragosto, dove necessario, indossando la mascherina anti-contagio.