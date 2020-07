Coronavirus, una scultura donata al Civile per l’assistenza ai pazienti

(red.) Un simbolo per ricordare quanto quelle stanze e quei medici, infermieri e operatori sanitari sono stati fondamentali nell’assistenza ai pazienti affetti dal Covid-19 nei due mesi più drammatici della pandemia nel bresciano, come il periodo tra marzo e aprile. Per questo motivo, come dà notizia il Giornale di Brescia, sarà realizzata una statua di marmo da donare all’ospedale Civile.

La struttura è stata la più impegnata a livello europeo sul fronte dell’emergenza sanitaria nelle fasi più acute, tanto da contare 3 mila pazienti seguiti nei vari reparti e 300 finiti in terapia intensiva nei giorni e nelle settimane in cui si faticava a recuperare stanze e posti letto.

L’artista Antonio Ciaccio con il suo gruppo di Brera, come riporta il quotidiano bresciano, donerà una statua di marmo dell’altezza di quattro metri. Ancora non è chiaro nei dettagli di cosa si tratterà, mentre si sta anche valutando la posizione dove installarla, forse nella piazza esterna rispetto all’ingresso principale del Civile.