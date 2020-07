Coronavirus, in Lombardia 77 contagi e 4 morti

(red.) Proseguono i controlli contro il coronavirus in Lombardia. Nella nostra regione, venerdì 31 luglio, i contagi sono stati 77 (di cui 25 ‘debolmente positivi’ e 24 a seguito di test sierologici). Purtroppo ci sono dei decessi, 4, su un totale complessivo di 16.806. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-6), mentre le persone ricoverate non in terapia intensiva sono 148 (-3).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 33 di cui 20 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 6;

Como: 1;

Cremona: 2;

Lecco: 0;

Lodi: 1;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 2;

Pavia: 3;

Sondrio: 0;

Varese: 5.