Coronavirus, due nuovi focolai in famiglia a Ospitaletto e Botticino

(red.) Non si deve mai abbassare la guardia sul fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, anche se per fortuna i tempi più drammatici sono lontani e da mesi la situazione è sotto controllo. Ma quello di prestare attenzione è un mantra che viene ripetuto ogni giorno. Nelle ore precedenti a venerdì 31 luglio, segnalati dal Giornale di Brescia, si parla di due nuovi focolai emersi in provincia tra Ospitaletto e Botticino. Ma l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, interpellata nel suo direttore Claudio Sileo dal quotidiano bresciano, fa sapere che la situazione non è allarmante, anche perché i due nuovi focolai sono in realtà riconducibili a gruppi familiari.

A Ospitaletto, per esempio, sono stati segnalati nuovi casi positivi in pochi giorni e tutti legati a una famiglia. Sono sottoposti alla quarantena e tenuti sotto controllo dal Centro operativo comunale e assistiti dai servizi sociali e dal municipio. Altri casi sono emersi anche a Botticino e anche in quella circostanza sono tutti riconducibili a una famiglia straniera che avrebbe contratto il virus dopo aver fatto visita ad alcuni amici e parenti fuori dalla regione.

Al momento di rientrare, uno dei componenti è risultato positivo al Covid-19 e tutti sono stati posti in quarantena. In ogni caso sono tutti asintomatici. Dalla stessa Ats fanno anche sapere che nel bresciano non ci sono situazioni allarmanti dal punto di vista di nuovi focolai e casi positivi.