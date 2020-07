Coronavirus, in Lombardia 85 contagi e 0 morti

(red.) Proseguono i controlli contro il coronavirus in Lombardia. Anche nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio, non si registrano decessi nella nostra regione, la più colpita di Italia nel corso della pandemia. I contagi di oggi sono 88 (di cui 17 ‘debolmente positivi’ e 13 a seguito di test sierologici). I ricoveri in terapia intensiva sono 13, mentre quelli non in terapia intensiva sono 151 (-3).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 15, di cui 6 a Milano città

Bergamo: 17

Brescia: 17

Como: 4

Cremona: 2

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 4

Monza e Brianza: 5

Pavia: 3

Sondrio: 1

Varese: 11