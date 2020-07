Coronavirus, in Lombardia 0 decessi e 46 contagi

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Regione Lombardia. Nella giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, i contagi registrati sono 46 (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologici), mentre non si segnalano decessi (i morti totali sono 16.802). Attualmente le persone malate ricoverate in terapia intensiva sono 13, mentre le persone che si trovano in reparti non di terapia intensiva sono 154 (+3).

I nuovi casi per provincia

Milano: 13 di cui 6 a Milano città

Bergamo: 7

Brescia: 10

Como: 1

Cremona: 2

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 6

Monza e Brianza: 4

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 2