Coronavirus, in Lombardia 74 contagi ma ancora zero morti

(red.) Terzo giorno consecutivo senza decessi da coronavirus in Regione Lombardia. Una buona notizia nella giornata di domenica 26 luglio. Anche oggi, infatti, il report di Palazzo Pirelli non parla di alcun morto per il covid, proprio come sabato e venerdì.

Parlando di dati, i contagi restano piuttosto alti, 74 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici), mentre i malati in terapia intensiva sono stabili a 13. Calano, invece, i ricoverati non in terapia intensiva: 139 (-9).

I nuovi casi per provincia

Milano: 13 di cui 10 a Milano città

Bergamo: 25

Brescia: 9

Como: 3

Cremona: 2

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 1

Monza e Brianza: 6

Pavia: 1

Sondrio: 2

Varese: 8