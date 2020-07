Coronavirus, 53 contagi e nessuna vittima in Lombardia

(red.) Si mantiene alta l’attenzione sul coronavirus in Lombadia. Nella giornata di oggi, venerdì 24 luglio, i contagi sono stati 53, ma fortunatamente non ci sono stati decessi (il totale è di 16.801). I malati ricoverati in terapia intensiva sono 17 (=), mentre le persone in ospedale che non si trovano in terapia intensiva sono 144 (+5). I tamponi effettuati oggi 9.860, su un totale complessivo di 1.242.775.

I nuovi casi per provincia

Milano: 22 di cui 11 a Milano città

Bergamo: 8

Brescia: 7

Como: 1

Cremona: 1

Lecco: 1

Lodi: 3

Mantova: 3

Monza e Brianza: 2

Pavia: 2

Sondrio: 0

Varese: 1