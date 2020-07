Coronavirus, quattro mini focolai nel bresciano. Test siero a luci e ombre

(red.) In tutto il territorio nazionale italiano le varie agenzie di tutela della salute e Asl stanno tenendo monitorata la situazione sul fronte dei nuovi possibili focolai da Covid-19, in modo da isolarli subito ed evitare che l’epidemia possa di nuovo allargarsi. Su questo fronte nel bresciano, come dà notizia il Giornale di Brescia, si sono registrati nei giorni precedenti a giovedì 23 luglio quattro nuovi focolai familiari che riguardano soprattutto quanti sono rientrati in Italia dai Paesi di origine come Bangladesh, Pakistan, Egitto e Brasile dove hanno trascorso dei periodi di vacanza.

Le direttive prevedono che chiunque torni in Italia dai Paesi più a rischio poi si metta in contatto con la propria Asl. E al momento nel bresciano, nonostante questi quattro nuovi focolai, la situazione è sotto controllo. Ma la preoccupazione riguarda invece i test sierologici. Quelli avviati a livello provinciale e regionale su 14 mila residenti nel bresciano dai 65 ai 74 anni da parte dell’Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) mostrano una grande differenza.

Tra i 13 mila individuati dall’Ats di Brescia solo il 35% ha deciso di aderire allo screening epidemiologico. Su questo fronte si parla di 1.063 test eseguiti che hanno accertato il 12% di casi positivi. Numeri decisamente migliori, invece, in Valcamonica dove, al contrario del resto del bresciano, non era qualcuno a chiamare i cittadini, ma sono stati loro stessi a prenotarsi, tanto da arrivare a 675 candidati su 1.000. Sono 131 i test eseguiti finora (si spera di concludere entro luglio) con 9 positivi al test e uno anche al tampone.