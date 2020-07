Coronavirus, in Lombardia 82 contagi e tre morti

(red.) Si mantiene alta, in Lombardia, il livello di attenzione sul coronavirus. Nella nostra regione oggi, giovedì 23 luglio, i contagi sono stati 82 (di cui 12 ‘debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologico), mentre i decessi 3, su un totale di 16.801 morti dall’inizio della pandemia.

I malati in terapia intensiva sono 17 (=), mentre le persone ricoverate non in terapia intensiva sono 139 (-10). Nella giornata di oggi i tamponi effettuati sono stati 15.086 (totale complessivo 1.232.915).

I nuovi casi per provincia

Milano: 17 di cui 12 a Milano città

Bergamo: 27

Brescia: 6

Como: 1

Cremona: 3

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 1

Monza e Brianza: 3

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 15