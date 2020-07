Coronavirus, in Lombardia 10 morti e 80 contagi

(red.) Proseguono i controlli regionali sul coronavirus. Nella giornata di oggi, 16 luglio, in Lombardia, i contagi sono stati 80 (di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 ‘debolmente positivi’). I decessi, invece, sono stati 10, su un totale complessivo di 16.775.

Attualmente i malati curati nelle terapie intensive sono 23, quelli non in terapia intensiva 164 (-13). I guariti/dimessi: 71.032 (+96, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi), mentre i tamponi effettuati sono 10.727, per un totale complessivo di 1.176.203.



I nuovi casi per provincia:

Milano 20 di cui 13 a Milano città

Bergamo 17

Brescia 5

Como 4

Cremona 11

Lecco 0

Lodi 1

Mantova 4

Monza e Brianza 2

Pavia 0

Sondrio 1

Varese 4