Salute, in Lombardia arriva l’infermiere di famiglia. 201 nel bresciano

(red.) A partire dalle prossime settimane, probabilmente dall’inizio di autunno con settembre e ottobre, in Lombardia ci sarà un piano di assunzioni nell’ambito dell’assistenza sanitaria territoriale e con l’introduzione del nuovo infermiere di famiglia. Che non si occuperà soltanto di monitorare i pazienti a domicilio dopo essere stati infettati dal Covid, ma anche di tutte le altre forme di assistenza che non richiedono la degenza in ospedale. E su questo fronte ci sono già le cosiddette Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, nelle quali il Pirellone ha deciso di investire più risorse.

Tutto questo rientra in una delibera che ieri, martedì 14 luglio, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha firmato prevedendo un piano da quasi 176 milioni di euro in due anni. Con queste risorse verranno assunti, tra gli altri, 1.600 infermieri di comunità che prevedono un investimento di 28 milioni, oltre a finire di reclutare 200 gruppi di Usca in Lombardia per una somma di 10 milioni e nuovi assistenti sociali per 2,3 milioni.

La delibera stabilisce che saranno direttamente le agenzie di tutela della salute e le aziende socio sanitarie lombarde a disporre del denaro con cui procedere alle assunzioni. In provincia di Brescia sono previsti 201 infermieri di famiglia, di cui 16 operativi in Valcamonica, 82 all’ospedale Civile, 42 per conto della Franciacorta e 61 sul Garda. Per quanto riguarda anche le unità speciali di continuità assistenziale e il sociale nel bresciano sono previsti 1,5 milioni di euro.