Coronavirus, in Lombardia 5 decessi e 63 contagi

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Regione Lombardia, la più colpita in Italia dalla malattia. Nella giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, i nuovi casi positivi sono 63 (di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 ‘debolmente positivi’). I decessi, invece, sono stati 5, su un totale di 16.765. In terapia intensiva, attualmente, sono ricoverate 23 (-4) persone, mentre dei reparti non terapia intensiva si trovano 177 (+1) pazienti. I tamponi effettuati oggi sono 10.426, per un totale complessivo di 1.165.476; i guariti/dimessi sono arrivati a 70.936 (+475, di cui 68.887 guariti e 2.049 dimessi).

I nuovi casi per provincia: