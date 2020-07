Coronavirus: 30 nuovi casi in Lombardia, 5 a Brescia

(red.) I dati delle province lombarde sui contagi di Covid-19 nella giornata di martedì 14 luglio 2020 mostrano Brescia con solo 5 contagiati, come Milano, Bergamo a quota 12, Mantova scesa a 2 dopo i picchi dei giorni precedenti, Cremona, Lodi, Monza-Brianza e Pavia a quota 1, nessun nuovo caso a Como, Lecco e Sondrio.

In totale la Lombardia fa registrare 30 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 26,3% del totale nazionale, una percentuale molto più bassa della media delle ultime settimane. I nuovi casi sono stati 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio.

Martedì livello nazionale sono stati 114 i contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in calo rispetto ai 169 di lunedì. I morti sono stati 17, in aumento rispetto ai 13 di lunedì. In Italia i casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984.