Coronavirus: Brescia respira, preoccupa Mantova

(re.) Il Covid-19 concede una pausa domenicale alla nostra provincia che ha visto registrare solo 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore. E’ sulla provincia di Mantova che si concentrano le preoccupazioni delle autorità sanitarie della Lombardia che presenta il numero più rilevante di contagi a livello regionale, perché con i suoi 27 casi supera anche Bergamo (a quota 21 nuovi casi). Milano è a quota 6 come la nostra provincia. Nessun nuovo caso invece a Lodi, Sondrio e Pavia.

In ogni caso la Lombardia resta il territorio che fa registrare i numeri più elevati a livello nazionale per il coronavirus. Domenica sono stati resgistrati 8 decessi. Sono stati 9 a livello nazionale nelle ultime 24 ore.

Nela nostra regione abbiamo avuto 77 contagi in più a fronte di 9.500 tamponi.

Nel Mantovano, che ha fatto registrare ben 27 dei 77 casi totali gli occhi sono puntati su un macello che ha avuto 10 dipendenti positivi tra i 360 sottoposti ad accertamenti.