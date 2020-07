Salute pubblica

Coronavirus, in Lombardia 135 positivi e 6 decessi

(red.) “I dati di oggi si caratterizzano per una nuova importante diminuzione dei pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali, che scendono sotto quota 200, attestandosi a 190, 11 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva rimangono 27 persone, 4 meno di ieri. Dei 135 casi positivi, 72 sono conseguenti alla positività al test sierologico. Nel complesso, i debolmente positivi sono 46”. Lo dice l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera commentando i dati di oggi. I dati di oggi: i tamponi effettuati: 11.505, totale complessivo: 1.126.332;

i nuovi casi positivi: 135 (di cui 72 a seguito di test sierologici e 46 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 69.828 (+145), di cui 67.648 guariti e 2.180 dimessi;

in terapia intensiva: 27 (-4);

i ricoverati non in terapia intensiva: 190 (-11);

i decessi: 6, totale complessivo: 16.736 I nuovi casi per provincia: Milano: 17, di cui a Milano città: 9;

Bergamo: 56;

Brescia: 17;

Como: 5;

Cremona: 7;

Lecco: 3;

Lodi: 3;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 3.