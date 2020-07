Coronavirus, in Lombardia 12 morti e 71 contagi

(red.) Sono stati in tutto 12 i nuovi decessi causati dal coronavirus in Lombardia nella giornata di mercoledì 8 luglio 2020 (su un totale di 16.725). Sempre nella regione, i nuovi positivi sono stati in tutto 71 (di cui 24 a seguito di test sierologici e 23 ‘debolmente positivi’). Attualmente in terapia intensiva si trovano 34 pazienti (-2), i ricoverati non in terapia intensiva sono, invece, 211 (-18).

