Ospedali, così quelli bresciani si organizzano verso possibile nuova ondata

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 6 luglio, il governatore lombardo Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera hanno presentato una serie di modifiche connesse al piano di investimenti per la ristrutturazione dell’offerta sanitaria degli ospedali. Una soluzione che si rende indispensabile soprattutto in vista di una possibile nuova ondata di Covid nel prossimo autunno e quindi per non farsi trovare impreparati. Il piano prevede, tra le altre cose, di ampliare i posti letto in terapia intensiva e semintensiva e di adeguare gli ospedali anche per curare i pazienti affetti da altre patologie. Il piano di riordino della rete ospedaliera in Lombardia, di cui scrive il Giornale di Brescia, prevede investimenti di oltre 225 milioni di euro e di cui 22 milioni nel bresciano.

Sul fronte delle terapie intensive, nel bresciano sono previste altre tredici nuove postazioni con altre 24 esistenti da sistemare rispetto alle 90 già attive in provincia e per un’operazione da 3,5 milioni. Quelli di semintensiva passeranno dagli attuali 72 posti letto a 151. E il piano include anche interventi sul fronte dei pronto soccorso. In Franciacorta, per esempio, si lavorerà su Chiari e Iseo, con il primo che prevede un ampliamento da 1.500 metri quadrati in tre anni e con oltre 6 milioni di investimenti. Tre anni anche per l’ospedale di Iseo con altri 3 milioni e mezzo di euro. Altri interventi riguarderanno gli Spedali Civili di Brescia con un anno di cantieri e 3 milioni di interventi per ristrutturare l’area adulti e il pronto soccorso pediatrico, oltre a una sala d’attesa.

Operazioni anche per l’ospedale di Gardone Valtrompia con quasi 800 mila euro di interventi per un’area d’attesa dedicata ai pazienti infetti, così come all’ospedale di Montichiari per la ristrutturazione e l’ampliamento del pronto soccorso da 2,5 milioni di euro. Altri interventi sono in programma all’ospedale di Desenzano del Garda per un anno e mezzo e 1,8 milioni di euro e a Gavardo per 1,6 milioni e quasi un anno di cantieri, oltre a Manerbio con lavori previsti al pronto soccorso per nove mesi e quasi 800 mila euro con cui separare le aree di accesso.

Il piano prevede anche 2,3 milioni di euro per la nuova base dell’elisoccorso di cui Area e il Comune di Brescia stanno ancora valutando la posizione rispetto a quella attuale e separata del Civile. E l’assessore Gallera con il governatore Fontana hanno anche ribadito la ristrutturazione della Scala 4 dell’Ospedale Civile che diventerà un Centro Covid con 160 posti letto, mentre nel frattempo ospiterà ambulatori.