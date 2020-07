Coronavirus: contagi in calo, morti in aumento

(red.) Sono stati in tutto 13 i nuovi decessi causati dal Covid-19 in Lombardia nella giornata di martedì 7 luglio 2020. Sempre nella regione i nuovi positivi sono stati in tutto 53, mentre in Italia si sono registrati nelle ultime 24 ore 132 casi,contro i 208 di ieri.

Purtroppo sono aumentati invece i decessi: 30 i mortia livello nazionale, portando il numero complessivo a 34.899 dall’inizio della pandemia (16.713 in Lombardia).

La provincia di Brescia ha avuto 17 nuovi casi, molti di più a Bergamo che ha toccato i 29 nuovi contagiati. Irrisori i casi nelle altre provincia lombarde con Milano e Monza-Brianza aquota 5.

Sono stati effettuati 3.380 tamponi.

In Italia il numero totale dei contagiati da inizio Covid-19 sono stati 241.956, dei quali 68.793 nella nostra regione. Il numero di guariti è stato di 574, per un totale di 192.815 (66.517 in Lombardia).

Sono sei le regioni italiane che non hanno registrato nuovi positivi: si tratta di Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Preoccupano ancora i nove nuovi contagi in provincia di Avellino accertati nelle ultime 48 ore. I possibili focolai sarebbero stati originati da persone che rientravano dall’estero.