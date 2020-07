Coronavirus, in Lombardia registrati 98 nuovi casi e 6 vittime

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 5 luglio, la Regione Lombardia ha pubblicato il consueto bollettino quotidiano sul fronte dei nuovi casi positivi da coronavirus registrati rispetto alle 24 ore precedenti. Si conferma il fatto che la Lombardia sia sempre la sorvegliata speciale, visto che anche ieri la conta parlava di 98 nuovi casi rispetto ai 192 a livello nazionale e con 8.772 tamponi accertati nella nostra regione.

I nuovi casi positivi sono dunque 98, di cui 43 a seguito di test sierologici e 20 cosiddetti “debolmente positivi”. I guariti e dimessi sono 73 in più pari a 68.274, mentre sono 36 i ricoverati in terapia intensiva. Calano di un’unità, a 230, gli altri ricoverati, mentre i deceduti sono stati 6 (7 in tutta Italia) e per un totale al momento di 16.697.

A livello provinciale, i nuovi casi vedono Milano con 16 e di cui 7 a Milano città, 33 a Bergamo, 6 a Brescia, 5 a Como, Cremona e Monza Brianza, 3 a Pavia e Varese, 17 a Mantova a causa dei nuovi focolai, 2 a Lodi e nessun nuovo caso a Sondrio.