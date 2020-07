Coronavirus, in Lombardia 111 contagi e tre morti

(red.) Nella giornata di oggi, lunedì 6 luglio, la Regione Lombardia ha pubblicato il consueto bollettino quotidiano sul fronte dei nuovi casi positivi da coronavirus. Si conferma il fatto che la Lombardia sia sempre la sorvegliata speciale, visto che anche oggi la conta parla di 111 nuovi casi con 5.855 tamponi effettuati (su un totale complessivo di 1.088.960). A oggi i guariti/dimessi sono 68.335 (+61, su un totale complessivo di 66.052 guariti e 2.283 dimessi). I malati che si trovano in terapia intensiva sono 36 (=); i ricoverati non in terapia intensiva 233 (+3). I decessi sono 3, per un totale complessivo di 16.700.

I nuovi casi per provincia: