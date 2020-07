Coronavirus, Ats Brescia rassicura: “In provincia non ci sono focolai”

(red.) Il numero dei decessi, per fortuna, si è decisamente ridotto rispetto al periodo dell’emergenza sanitaria, tanto da registrare anche giornate senza lutti. Ma in provincia di Brescia non si è ancora arrivati al tasso di contagio pari a zero. Nel senso che, seppur in numero ridotto, nel nostro territorio ogni giorno le Ats di Brescia e della Valcamonica, così come a livello regionale da parte della Lombardia, si segnalano sempre dei nuovi casi di positività al Covid. Un elemento di tranquillità, però, arriva proprio dall’Ats di Brescia dopo che sono emersi una serie di nuovi focolai, per fortuna tutti sotto controllo, in varie parti d’Italia.

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, come riporta il Giornale di Brescia, sottolinea che in provincia non ci sono focolai epidemici, ma sono invece pochi casi relegati alle famiglie. In pratica, dopo che il nostro territorio è stato tra i più colpiti a marzo e aprile, attualmente non ci sono casi in grado di innescare nuove situazioni di epidemia. Su questo fronte e a livello generale la Simit (infettivologi), la Siaarti (anestesisti), Simg (medicina generale), Sid (diabetologia) e Sigot (geriatria) hanno prodotto un documento in cui consigliano di mantenere ancora le misure di prevenzione che, dopo il lockdown, hanno fermato l’epidemia.

E gli stessi esperti sottolineano anche come il virus non sia mai cambiato, ma la serrata totale abbia ridotto la virulenza, senza dimenticare che è la risposta immunitaria di ciascuna persona a determinare le conseguenze dell’infezione.