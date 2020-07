Coronavirus, in Lombardia 109 contagi e 6 morti

(red.) Prosegue la lotta al coronavirus in Lombardia. I dati di oggi, mercoledì primo luglio, confermano il trend dei giorni scorsi. I tamponi effettuati nella nostra regione sono 8.427, totale complessivo: 1.044.975. I nuovi casi positivi sono 109 (di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 ‘debolmente positivi’); i guariti/dimessi: 67.422 (+225), totale complessivo 65.043 guariti e 2.379 dimessi. I malati in terapia intensiva sono 41 (-1) e quelli non in terapia intensiva sono 277 (-20). I decessi 6, totale complessivo: 16.650.

I nuovi casi per provincia