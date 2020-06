Coronavirus, più di 1 milione di tamponi in Lombardia

(red.) Sul fronte della lotta al Coronavirus bisogna segnalare che la Regione Lombardia ha superato quota 1 milione di tamponi. Nella giornata di venerdì 26 giugno 2020 ne sono stati effettuati 14.101 per un totale complessivo dall’inizio della pandemia di 1.004.753.

E’ stato registrato un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati negli ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di giovedì. Dei 156 casi positivi di venerdì, 72 evidenziano una positività ‘debole’ e 51 sono riferiti a test sierologici.

A livello regionale, i nuovi casi positivi di venerdì 26 sono quindi stati 156 (di cui 51 a seguito di test sierologici e 72 ‘debolmente positivi’). I guariti/dimessi sono stati 492, con un totale complessivo: 65.323 (62.773 guariti e 2.550 dimessi). I ricoverati non in terapia intensiva sono stati 501 (-121).

Ci sono ancora 47 persone in terapia intensiva (una in meno di giovedì) e 16 decessi, per un totale complessivo dall’inizio della pandemia di 16.624.

Ecco invece i nuovi casi per provincia (sempre riferiti a venerdì 26) : Brescia 27, Bergamo 44, Milano 33 di cui 10 a Milano città, Como 9, Cremona 1, Lecco 3, Lodi 3, Mantova 5, Monza e Brianza 9, Pavia 3, Sondrio 7, Varese 8.