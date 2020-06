Coronavirus, sono stati 22 i nuovi decessi in Lombardia

(red) Il bilancio del coronavirus in Lombardia della giornata di giovedì 25 giugno 2020 non tende al miglioramento: la lotta però prosegue. I casi positivi dall’inizio della pandemia sono arrivati a quota 93.431 (nella giornata sono stati effettuato 9.832 nuovi tamponi e il numero totale dall’inizio ha toccato quota 990.652) con 22 nuove vittime a livello regionale.

Infatti i decessi di cittadini lombardi per il Covid19 hanno toccato quota 16.608 (+22). Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva ancora 48 persone (come il giorno precedente), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 622 (-70).

Come si vede dalla tabella che pubblichiamo con la situazione nelle province, a Brescia i malati sono cresciuti di 24 unità arrivando a quota 15.543 dall’inizio della pandemia. A Bergamo, i malati sono 14.271 (+79); a Milano 24.267 (+28). La battaglia non è ancora vinta e la prudenza rimane d’obbligo.