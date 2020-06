Coronavirus, Sileo (Ats) “boccia” nuove linee Oms sui 3 giorni per guarire

(red.) In tutta Italia la pandemia da coronavirus si è abbattuta con un alto numero di casi positivi e purtroppo anche con migliaia di deceduti. Una situazione che impone agli esperti di mantenere la prudenza anche in ordine alle nuove linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul fatto che possano essere sufficienti tre giorni consecutivi senza sintomi – dopo la malattia – per liberarsi dall’isolamento senza la necessità di eseguire il doppio tampone negativo. Ecco perché su questo fronte sembra che prevarrà l’idea di mantenere comunque la necessità del doppio tampone per dichiararsi ufficialmente guariti.

Lo dice anche il direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Claudio Sileo nelle dichiarazioni riportate da Bresciaoggi. Per questo motivo, come sottolinea, nonostante i cosiddetti “debolmente positivi” secondo il San Matteo di Pavia non siano in grado di infettare, questi saranno comunque ancora considerati come casi positivi. Lo stesso direttore dell’Ats di Brescia sottolinea come dallo scorso aprile siano stati riscontrati il 72% di positivi e il 28% di “debolmente positivi” e questi secondi sono destinati ad aumentare.

Anche se la bassa carica virale rende più tranquilli perché potrebbero aver contratto il virus anche diverse settimane prima. Attualmente gli esperti sono d’accordo nel dire che i nuovi casi positivi che emergono ogni giorno a livello bresciano e regionale sono soprattutto quanti si sono sottoposti ai test sierologici, ai tamponi prima di essere ricoverati in ospedale o al momento dell’accesso al pronto soccorso o anche segnalati all’Ats dai medici di base.